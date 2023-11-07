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15:39, 7 ноября 2023Из жизни

Переехавшая в Армению россиянка рассказала о местных зарплатах

«Лента.ру»: переехавшая в Армению россиянка назвала местные зарплаты низкими
СюжетКурс доллара:

Фото: Gor Davtyan / Unsplash

Переехавшая в Армению россиянка из Иваново Екатерина (имя изменено) назвала местные зарплаты слишком низкими для привычного россиянам образа жизни. Полный рассказ о ее переезде публикует «Лента.ру».

Из-за переезда Екатерине пришлось уволиться с работы, которая не предполагала дистанционный формат. Она нашла новую, но зарплата там была в рублях. Это, по словам россиянки, очень невыгодно для жизни в Ереване, потому что курс падает.

Тем, кто планирует переехать в Армению, она посоветовала найти работу с зарплатой в долларах. Россиянка сразу призвала не рассчитывать на то, чтобы устроиться на работу на месте: по ее словам, местные платят очень мало.

Внутренний рынок здесь в драмах, он очень скудный, не получится поддерживать уровень жизни, к которому вы привыкли, местные зарплаты очень маленькие

Екатеринапереехавшая в Армению россиянка

Доллар же, как она утверждает, стабилен по отношению к драмам, а оплату за квартиру тоже часто принимают в этой валюте.

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Екатерина также призналась, что была шокирована, когда первый раз пришла в местную больницу. Также она назвала частную медицину в Армении доступной для всех.

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      Екатерина Лобанова
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