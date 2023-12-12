Арктику назвали залогом экономического суверенитета России

Состоялся Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

Арктика это кладовая ресурсов и залог экономического суверенитета России, но макрорегиону нужны кадры. В таком мнении сошлись участники всех 50 сессий, состоявшихся в ходе 13 Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который прошел в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум».

Форум традиционно представил наиболее масштабную деловую программу по арктической тематике. В течение двух дней в ходе 50 сессий по 11 тематическим направлениям более 500 спикеров из числа представителей органов власти, бизнеса, деловых кругов, науки и некоммерческих организаций вырабатывали решения по развитию одного из самых значимых макрорегионов страны. Общее число участников форума превысило 2 тысячи человек из различных регионов России и зарубежных стран.

Пленарное заседание «Не Крайний Север: как меняются подходы к развитию и что такое Арктика для России сегодня» началось с приветственных слов председателя оргкомитета форума, президента Ассоциации полярников, специального представителя президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова, представленных первым вице-президентом Ассоциации Михаилом Слипенчуком.

«Нас объединяет общая цель: мы все неравнодушны к судьбе российской Арктики. Мы понимаем, какую роль играет устойчивое развитие этого макрорегиона не только для тех, кто там проживает и трудится, но и для страны, и даже для мира в целом», — отметил в своем обращении легендарный полярник.

Представители федеральных структур подчеркнули стратегическое значение Арктики для всей России, необходимость актуализации подходов к её освоению и развитию с учетом текущих реалий, а также использования возможностей для новых отраслей экономики. В АЗРФ уже реализуется множество проектов не только в сфере транспорта и добычи ресурсов, но и туризма, строительства, социального развития, экологии, сохранения культур коренных народов и другие.

«Создание в 2020 году системы экономических преференций в Арктической зоне России привело к тому, что к реализации на этой территории уже заявлены 766 инвестпроектов. Объем инвестиций составит 1,75 триллиона рублей, будет создано порядка 40 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день более 13 тысяч рабочих мест уже есть. На данный момент, по объему инвестиций первое место занимает горнорудная промышленность — реализуется 44 проекта на 862 миллиарда рублей. Если говорить про отраслевую структуру, то среди 766 резидентов лидирует сфера услуг — это 197 проектов, строительная отрасль и девелопмент — 143 проекта, а в сфере туризма реализуется 127 проектов», — рассказал первый заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

На площадке форума состоялась специальная двухдневная конференция «Северный морской путь-365?». В ходе дискуссии спикеры обсудили перспективы развития важнейшей транспортной артерии Арктики и условия, необходимые для запуска круглогодичной навигации в её акватории. В круг обсуждаемых вопросов вошли развитие инфраструктуры и связи, повышение предсказуемости навигации за счёт системы мониторинга ледовой обстановки и обеспечение арктических проектов необходимым количеством судов высокого ледового класса.

«Более 36 миллионов тонн грузов будет перевезено в 2023 году по Северному морскому пути, что является абсолютным рекордом в истории перевозок по СМП. Госкорпорация "Росатом" в сотрудничестве с грузоотправителями прорабатывает обоснование строительства дополнительных четырёх атомных ледоколов для работы на Северном морском пути», — заявил спецпредставитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, возглавляющий рабочую группу Госсовета по развитию Арктики, рассказал о проделанной работе. На реновацию ЗАТО Арктической зоны России на ближайшие три года были утверждены 30 миллиардов рублей. Кроме того, определены опорные населенные пункты Арктики, запущена льготная программа «Арктическая ипотека», расширены критерии для программы «Приоритет.2030». «Мы стараемся делать так, чтобы поменять качество жизни в наших арктических субъектах», — заверил губернатор.

Арктика также имеет огромный потенциал для обеспечения суверенитета по добыче редких металлов и ухода от импортозависимости. На Пленарном заседании был представлен проект, объединивший компетенции ПАО «ГМК “Норильский никель”» и «Росатома» для создания фундамента литиевой отрасли в нашей стране — предприятие «Полярный литий».

Три сессии форума были посвящены новому вектору международного сотрудничества. В обсуждении приняли участие представители научного сообщества и общественных организаций Норвегии, США, КНР, Индии, Австралии и других стран. Эксперты подчеркнули важность общественной дипломатии и выстраивания горизонтальных связей в условиях текущей геополитической ситуации. Дипломаты из Сингапура, Уругвая, Бахрейна, Бразилии представили видение внерегиональных стран на сотрудничество с Россией по реализуемым в Арктике проектам.

Заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила, что отдельная ставка делается на сферу креативной экономики в Арктической зоне, что позволяет многим ребятам, ориентированным на творческие профессии, не уезжать в другие регионы и реализовываться на родине – в Арктической зоне. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заверил, что любой человек, переезжающий в регион, будет обеспечен работой.

Поддерживая привлечение кадров в Арктику, Ассоциация полярников открыла двери форума не только для взрослых, но и для детей. Ярким событием мероприятия стало проведение этапа просветительского проекта «Встреча поколений», направленного на профориентацию молодёжи и обеспечение в будущем притока квалифицированных кадров в северные регионы. На экспозиции компании «Норильский никель», созданной специально для проекта, а также на стендах других ведущих арктических работодателей 400 школьникам 7-8 классов посредством интерактивных мероприятий рассказали о востребованных профессиях и возможностях для самореализации в Арктике. По итогам 20 победителей получат возможность посетить арктические регионы.

Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» организован МОО «Ассоциация полярников» при поддержке Федерального собрания России, Правительства России, Государственной комиссии по развитию Арктики, а также других профильных министерств и ведомств. Итогом форума станет резолюция с предложениями участников, которая будет направлена в профильные органы власти.

Форум состоялся при поддержке генерального партнера компании «Норильский никель», генерального информационного партнера — информационного агентства России ТАСС, официального спонсора Банк ВТБ (ПАО), партнера форума компании «Новатэк», специального партнера НКО «Фонд полярных исследований “Полярный фонд”», партнеров секций — госкорпорации «Росатом», «МТС» и «НИЦ “Строительство”».

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