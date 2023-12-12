Байден пообещал помогать Израилю до полного уничтожения ХАМАС

Президент США Байден пообещал Израилю помощь до полного уничтожения ХАМАС

США продолжат оказывать военную помощь Израилю, пока еврейское государство полностью не уничтожит палестинское радикальное движение ХАМАС, пообещал президент страны Джо Байден. Трансляция приема по случаю празднования Хануки велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы должны быть осторожны, и они должны быть осторожны. Общественное мнение всего мира может измениться за одну ночь, мы не можем этого допустить», — заявил американский лидер.

Байден сообщил, что Вашингтон продолжит работать над освобождением заложников, удерживаемых в Газе, а также над тем, чтобы отправить как можно больше гуманитарной помощи «ни в чем не повинным палестинским гражданским лицам».

Ранее президент США выразил мнение, что отказ от согласования нового пакета помощи Украине будет для Соединенных Штатов «абсолютным сумасшествием». По словам главы государства, если американские политики не согласуют помощь Киеву, то пойдут против интересов США.