Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:27, 12 декабря 2023Мир

Байден заявил о пережитой его отцом атаке ХАМАС

Байден заявил, что его отец пережил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Elizabeth Frantz / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом он сообщил в ходе приема по случаю празднования Хануки, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Отец вернулся в свой кибуц (сельскохозяйственная коммуна в Израиле — прим. "Ленты.ру") спасать оставшееся от его дома», — поделился американский лидер.

В действительности он рассказывал историю о человеке, который потерял сына в ходе нападения, и по ошибке назвал его своим отцом, впоследствии отказавшись от местоимения. Отец президента США ушел из жизни в 2002 году.

В ходе того же выступления Байден пообещал, что США продолжат оказывать военную помощь Израилю, пока еврейское государство полностью не уничтожит ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      СК завершил расследование дела о гибели 84 российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Что стало известно следствию?

      Анонсированы масштабные изменения в жизни россиян после Нового года

      Более 3,6 тысячи москвичей получили первые паспорта в торжественной обстановке

      В российской больнице замерзающим в палатах пациентам помогли советом

      Названо последствие тяжелой формы COVID-19

      Йеменские хуситы заявили об атаке на норвежское судно

      В Польше полиция применила силу к протестующим на границе с Украиной

      В Москве частично возобновили регистрацию авто и выдачу прав

      Из российской школы уволили пожаловавшуюся на холод повариху

      Россиян предупредили об опасности постоянного запотевания окон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости