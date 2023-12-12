Байден заявил о пережитой его отцом атаке ХАМАС

Байден заявил, что его отец пережил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом он сообщил в ходе приема по случаю празднования Хануки, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Отец вернулся в свой кибуц (сельскохозяйственная коммуна в Израиле — прим. "Ленты.ру") спасать оставшееся от его дома», — поделился американский лидер.

В действительности он рассказывал историю о человеке, который потерял сына в ходе нападения, и по ошибке назвал его своим отцом, впоследствии отказавшись от местоимения. Отец президента США ушел из жизни в 2002 году.

В ходе того же выступления Байден пообещал, что США продолжат оказывать военную помощь Израилю, пока еврейское государство полностью не уничтожит ХАМАС.