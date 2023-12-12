Зеленского уличили в блефе в вопросе вооружения ВСУ

Полковник Матвийчук: Украина не может самостоятельно производить вооружения

Украина не может самостоятельно производить оружие и боеприпасы, вся база для этого в стране разрушена. Потому предложение президента страны Владимира Зеленского о наращивании производства является блефом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Украина самостоятельно не может произвести ничего, вся ее материально-техническая база разрушена. По сути, Зеленский уговаривает США развернуть полевое производство снарядов, артиллерийских порохов, патронов к стрелковому оружию, запчастей к бронетехнике. Но, конечно, не на востоке и не в центре страны, а где-нибудь в Львовской области», — сказал Матвийчук.

Он также заметил, что против полевого производства на Украине может выступить Польша, ведь именно там находятся хабы по производству оружия, проведению ремонтных работ.

«Перед США встанет вопрос о том, на чьей они стороне: Польши или Украины? И ответом будет, конечно, Польша, ведь она член НАТО. Так что Зеленский со своими предложениями просто блефует, хочет сделать хоть какой-то позитивный вброс перед Новым годом», — считает полковник.

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена привлечь компании США для наращивания производства вооружений, в том числе военной техники и боеприпасов. Также Зеленский рассказал об идее создать на Украине европейский оборонный хаб.