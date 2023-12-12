Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:38, 12 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский сделал предложение американским военным компаниям

Зеленский: Украине нужна помощь компаний из США для производства вооружений

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Украина намерена привлечь компании США для наращивания производства вооружений, в том числе военной техники и боеприпасов. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных предприятий в США, его слова были опубликованы на сайте президента Украины.

Политик отметил, что для расширения военного производства Украине нужна помощь от американских корпораций. Он также предложил им войти в долю оборонных компаний страны и наладить совместное производство артиллерийских и ракетных систем, необходимых для них снарядов и систем противовоздушной обороны.

Также Зеленский рассказал об идее создать на Украине европейский оборонный хаб. По его словам, для реализации этой цели республика готова упростить бюрократические процедуры.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Конгресс США за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие. Он заявил, что власти России понимают, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они должны увидеть, что это действительно бесполезно» Чешский генерал призвал к запугиванию России во избежание войны

      Анонсированы масштабные изменения в жизни россиян после Нового года

      Одна деталь на новом видео Виктории Бони в бикини насторожила фанатов

      Зеленский сделал предложение американским военным компаниям

      Раскрыты детали дела готовивших нападение на здание ФСБ в Москве

      Опечатанное полицейскими изъятое пиво пропало в российской регионе

      В Москве десятки тысяч школьников подготовятся к ЕГЭ по-новому

      При пожаре в Москве пострадали семь человек

      США выразили обеспокоенность из-за возможного использования ЦАХАЛ белого фосфора

      Стало известно о сбое в работе мобильного оператора на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости