Зеленский сделал предложение американским военным компаниям

Зеленский: Украине нужна помощь компаний из США для производства вооружений

Украина намерена привлечь компании США для наращивания производства вооружений, в том числе военной техники и боеприпасов. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных предприятий в США, его слова были опубликованы на сайте президента Украины.

Политик отметил, что для расширения военного производства Украине нужна помощь от американских корпораций. Он также предложил им войти в долю оборонных компаний страны и наладить совместное производство артиллерийских и ракетных систем, необходимых для них снарядов и систем противовоздушной обороны.

Также Зеленский рассказал об идее создать на Украине европейский оборонный хаб. По его словам, для реализации этой цели республика готова упростить бюрократические процедуры.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Конгресс США за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие. Он заявил, что власти России понимают, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы».