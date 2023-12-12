Бывшего кандидата в мэры Звенигорода осудили на 19 лет за двойную расправу

Экс-кандидата в мэры Звенигорода осудили на 19 лет за двойное убийство

Экс-кандидата в мэры городского округа Звенигород в Московской области Александра Дмитравцова приговорили к 19 годам лишения свободы за двойную расправу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дмитравцов будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным телеканала, 7 октября 2020 года предпринимателя Андрея Родинова и застройщика Юрия Краснопольского нашли без признаков жизни в деревне Ивашково.

В 2021 году обвинения в расправе предъявили Дмитравцову.

По данным следствия, бизнес-партеры поссорились из-за земельного участка: они совместно приобрели землю, но документы оформили только на одного. Затем один из предпринимателей незаконно возвел на участке постройку, а собственнику стали приходить штрафы.

Ранее стало известно, что в Хабаровске задержали предпринимателя, пытавшегося заказать киллера для раскрывшей его занятия знакомой.