Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 9 декабря 2023Силовые структуры

Российский бизнесмен заказал убийство угрожавшей раскрыть его тайну знакомой

Baza: житель Хабаровска заказал убийство знакомой, но был раскрыт

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Хабаровске задержали предпринимателя, пытавшегося заказать киллера для раскрывшей его занятия знакомой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источников, 44-летний Сергей работает директором УК «Умный дом», также якобы он связан с торговлей наркотиками. В результате ссоры Сергея со знакомой последняя пригрозила ему рассказать о его делах и пожаловаться в полицию.

Хабаровчанин запланировал убийство, для чего предложил знакомому устранить грозящую раскрыть его занятия женщину. Однако потенциальный исполнитель сообщил о готовящемся убийстве в полицию.

Сообщается, что Сергей был задержан с поличным и арестован. В отношении него возбудили уголовное дело, также правоохранительные органы проверят его возможную связь с оборотом наркотиков. Отмечается, что задержанный был дважды судим — в 1999 и 2019 годах.

В начале декабря в Екатеринбурге полиция задержала двух мужчин, которые стреляли в лицо студенту УрФУ. По информации местных медиа, на студента напали ранее судимый за кражу 22-летний россиянин и его 29-летний знакомый.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет гонка что надо» Белый дом оценил решение Путина участвовать в выборах 2024 года. Что еще говорят за рубежом?

      В России ответили на слова Украины о подготовке к контрнаступательным операциям

      В США одобрили терапию на основе генетического редактирования

      Противник российского спорта оценил решение МОК по допуску страны к Олимпиаде

      Названы два варианта развития событий на границе России и Финляндии

      Доставка товаров через Суэцкий и Панамский каналы оказалась под угрозой срыва

      Суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе

      В Херсоне повредили объект критической инфраструктуры

      Российский бизнесмен заказал убийство угрожавшей раскрыть его тайну знакомой

      Человечество веками пыталось научить машины понимать людей. Как распознавание голоса произвело революцию и изменило мир

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости