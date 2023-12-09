Российский бизнесмен заказал убийство угрожавшей раскрыть его тайну знакомой

Baza: житель Хабаровска заказал убийство знакомой, но был раскрыт

В Хабаровске задержали предпринимателя, пытавшегося заказать киллера для раскрывшей его занятия знакомой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источников, 44-летний Сергей работает директором УК «Умный дом», также якобы он связан с торговлей наркотиками. В результате ссоры Сергея со знакомой последняя пригрозила ему рассказать о его делах и пожаловаться в полицию.

Хабаровчанин запланировал убийство, для чего предложил знакомому устранить грозящую раскрыть его занятия женщину. Однако потенциальный исполнитель сообщил о готовящемся убийстве в полицию.

Сообщается, что Сергей был задержан с поличным и арестован. В отношении него возбудили уголовное дело, также правоохранительные органы проверят его возможную связь с оборотом наркотиков. Отмечается, что задержанный был дважды судим — в 1999 и 2019 годах.

В начале декабря в Екатеринбурге полиция задержала двух мужчин, которые стреляли в лицо студенту УрФУ. По информации местных медиа, на студента напали ранее судимый за кражу 22-летний россиянин и его 29-летний знакомый.