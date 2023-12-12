Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:55, 12 декабря 2023Экономика

В России предложили экспортировать криптовалюту как газ

Минфин РФ: майнерам могут разрешить продавать криптовалюту как экспортный товар

Фото: Marco Bello / Reuters

Российские майнеры могут получить от правительства разрешение продавать криптовалюту как экспортный товар. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков, передает РБК.

Минфин в настоящее время разрабатывает законодательный проект на примере действующих законов об экспорте газа. «Есть такой вариант и законопроект — использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. То есть как вот есть специальное законодательство для экспорта газа, например, вот на таком примере мы разработали концепцию, проект о том, чтобы майнер мог экспортировать продукт того, что он намайнил, то есть криптовалюту как экспортный продукт», — объяснил он.

Чебесков напомнил, что Минфин вместе с Центробанком выступают за то, чтобы признать майнинг криптовалют как отрасль, а также обеспечить возможность расчетов криптовалютами во внешнеэкономической деятельности в рамках эксперимента.

В июне директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что российские майнеры добывают криптовалюты примерно на четыре миллиарда долларов в год. Прибыль майнеров при этом составляет порядка 100 миллиардов рублей. Представитель Минфина отмечал, что при текущих условиях доходы бюджета от налогообложения отрасли могли бы составить около 20 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме обозначили сроки исчерпания помощи Украине

      Плющенко исполнил двойной тулуп и обратился к россиянам

      Захарова высказалась о последствиях смены Зеленского на Залужного

      Турист надругался над девочкой-подростком в туалете ночного клуба и сел в тюрьму

      Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

      «В лесу дорого брать, они из домов забирают» Как российские чиновники спиливают елки россиян перед Новым годом?

      Чат-боты оказались полезны в медицине

      В России предложили экспортировать криптовалюту как газ

      На Украине начались сбои в работе банков после хакерской атаки на «Киевстар»

      Нюша призналась в желании вернуться на сцену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости