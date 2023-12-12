В России предложили экспортировать криптовалюту как газ
Российские майнеры могут получить от правительства разрешение продавать криптовалюту как экспортный товар. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков, передает РБК.
Минфин в настоящее время разрабатывает законодательный проект на примере действующих законов об экспорте газа. «Есть такой вариант и законопроект — использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. То есть как вот есть специальное законодательство для экспорта газа, например, вот на таком примере мы разработали концепцию, проект о том, чтобы майнер мог экспортировать продукт того, что он намайнил, то есть криптовалюту как экспортный продукт», — объяснил он.
Чебесков напомнил, что Минфин вместе с Центробанком выступают за то, чтобы признать майнинг криптовалют как отрасль, а также обеспечить возможность расчетов криптовалютами во внешнеэкономической деятельности в рамках эксперимента.
В июне директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что российские майнеры добывают криптовалюты примерно на четыре миллиарда долларов в год. Прибыль майнеров при этом составляет порядка 100 миллиардов рублей. Представитель Минфина отмечал, что при текущих условиях доходы бюджета от налогообложения отрасли могли бы составить около 20 миллиардов рублей.