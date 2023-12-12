В России предложили экспортировать криптовалюту как газ

Минфин РФ: майнерам могут разрешить продавать криптовалюту как экспортный товар

Российские майнеры могут получить от правительства разрешение продавать криптовалюту как экспортный товар. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков, передает РБК.

Минфин в настоящее время разрабатывает законодательный проект на примере действующих законов об экспорте газа. «Есть такой вариант и законопроект — использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. То есть как вот есть специальное законодательство для экспорта газа, например, вот на таком примере мы разработали концепцию, проект о том, чтобы майнер мог экспортировать продукт того, что он намайнил, то есть криптовалюту как экспортный продукт», — объяснил он.

Чебесков напомнил, что Минфин вместе с Центробанком выступают за то, чтобы признать майнинг криптовалют как отрасль, а также обеспечить возможность расчетов криптовалютами во внешнеэкономической деятельности в рамках эксперимента.

В июне директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что российские майнеры добывают криптовалюты примерно на четыре миллиарда долларов в год. Прибыль майнеров при этом составляет порядка 100 миллиардов рублей. Представитель Минфина отмечал, что при текущих условиях доходы бюджета от налогообложения отрасли могли бы составить около 20 миллиардов рублей.