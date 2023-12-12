Депутата Госдумы задержали в Москве из-за подделки преступниками его номеров

В Москве задержали депутата Савченко из-за подделки преступниками его номеров

В Москве сотрудники Росгвардии и ДПС задержали депутата Госдумы Олега Савченко. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, это произошло в октябре, когда парламентарий ехал на пленарное заседание законодательного органа. Силовики заявили, что Mercedes депутата находится в розыске по уголовному делу. Савченко хотел оставить автомобиль и поехать на работу, однако его не отпустили и отвезли в отдел Хорошево-Мневники.

Мужчина пробыл там больше часа, после чего его отпустили из-за отсутствия претензий. Депутат направил обращения в Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой рассмотреть нарушение его депутатской неприкосновенности. Предварительно, дубликатом номеров машины Савченко могли воспользоваться преступники, поэтому они и попали в базу розыска.

Ранее в подмосковном Пушкино полиция задержала депутата местного окружного совета Тимура Апарина по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.