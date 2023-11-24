Российского депутата задержали по подозрению в мошенничестве на миллионы рублей

В Пушкино полиция задержала депутата Апарина по подозрению в афере на 5 млн руб.

В подмосковном Пушкино полиция задержала депутата местного окружного совета Тимура Апарина по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, партнер по бизнесу парламентария написал заявление в полицию, в котором указал, что Апарин обманул его на пять миллионов рублей.

В квартире депутата прошли обыски. У его жены изъяли мобильный телефон, а самого Апарина увезли на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным Telegram-канала «112», Апарин попал в поле зрения правоохранительных органов еще до задержания — из-за схем с земельными участками в Подмосковье.

Тимур Апарин — депутат совета депутатов Пушкинского городского округа Московской области. Он также является директором Пушкинского фонда местного развития.