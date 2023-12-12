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11:27, 12 декабря 2023Наука и техника

Выявлена новая причина диабета

Cell: выявлен вызывающий диабет 2-го типа фермент

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Ученые Университета Кейс Вестерн Резерв в США выявили новый фермент, который блокирует инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell, помогут разработать новые препараты для лечения диабета 2-го типа.

Специалисты обнаружили, что фермент, названный SNO-CoA-ассистируемой нитрозилазой (SCAN), присоединяет оксид азота к белкам, включая инсулиновый рецептор. SCAN необходим для нормального действия инсулина, но повышенная активность SCAN также наблюдается у пациентов с диабетом и мышей с диабетом.

Эксперименты с мышиными моделями, у которых фермент SCAN был заблокирован, показали, что грызуны в меньшей степени страдали от диабета, что позволяет предположить, что избыток оксида азота в белках может быть причиной таких заболеваний.

Считается, что многие заболевания человека, включая болезнь Альцгеймера, рак, сердечную недостаточность и диабет, вызываются или ускоряются чрезмерным связыванием оксида азота с ключевыми белками. В то же время оксид азота играет множество важных функций, включая расширение кровеносных сосудов, улучшение памяти, борьбу с инфекциями и стимуляцию выбросов гормонов.

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      Александр Еникеев
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