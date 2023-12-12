Диверсанты пытались парализовать заводы Омска с помощью поджога на станции

В Омске организовали розыск устроившего поджог на грузовой станции диверсанта

В Омске сотрудники правоохранительных органов организовали розыск неизвестных диверсантов, устроивших поджог железнодорожного оборудования на грузовой станции. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 11 декабря диспетчер заметила сгоревший батарейный шкаф, на месте ЧП были найдены две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. Целью поджога была попытка парализовать работу индустриального квартала города. Пути, где произошла диверсия обеспечивают работу заводов «Омсельмаш», «Сибкомэлектро», «Сладонеж», «СибзаводАгро» и нефтекомплекса.

9 декабря центральный районный суд Омска отправил под арест до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева по обвинению в двух терактах на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.