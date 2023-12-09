Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 9 декабря 2023Силовые структуры

Суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе

В Омске арестован подозреваемый в теракте на БАМе гражданин Белоруссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Омска отправил под арест до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева по обвинению в двух терактах на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает ТАСС.

Мужчина признал в суде, что намеревался парализовать движение поездов, чтобы воспрепятствовать транспортировке военных грузов. «Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы . Главная цель была — воспрепятствовать движению», — пояснил обвиняемый.

Ранее сообщалось о задержании гражданина Белоруссии, который, как выяснилось, проживает в Литве. Силовики задержали его на территории Омской области. Сейчас проверяется его причастность к другим диверсиям.

Задержанный рассказал, что действовал по заданию соотечественника, который тоже проживает в Литве и работает на Украину. Он поручил диверсанту забрать из тайника восемь взрывных устройств, привезти их в Бурятию и установить на цистернах железнодорожных составов.

Подрывы грузовых поездов в Северомуйском тоннеле в Бурятии произошли 29 и 30 ноября. После этого источник в украинских спецслужбах признался, что теракты были организованы СБУ.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет гонка что надо» Белый дом оценил решение Путина участвовать в выборах 2024 года. Что еще говорят за рубежом?

      В России ответили на слова Украины о подготовке к контрнаступательным операциям

      В США одобрили терапию на основе генетического редактирования

      Противник российского спорта оценил решение МОК по допуску страны к Олимпиаде

      Названы два варианта развития событий на границе России и Финляндии

      Доставка товаров через Суэцкий и Панамский каналы оказалась под угрозой срыва

      Суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе

      В Херсоне повредили объект критической инфраструктуры

      Российский бизнесмен заказал убийство угрожавшей раскрыть его тайну знакомой

      Человечество веками пыталось научить машины понимать людей. Как распознавание голоса произвело революцию и изменило мир

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости