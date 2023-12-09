Суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе

В Омске арестован подозреваемый в теракте на БАМе гражданин Белоруссии

Центральный районный суд Омска отправил под арест до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева по обвинению в двух терактах на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает ТАСС.

Мужчина признал в суде, что намеревался парализовать движение поездов, чтобы воспрепятствовать транспортировке военных грузов. «Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы . Главная цель была — воспрепятствовать движению», — пояснил обвиняемый.

Ранее сообщалось о задержании гражданина Белоруссии, который, как выяснилось, проживает в Литве. Силовики задержали его на территории Омской области. Сейчас проверяется его причастность к другим диверсиям.

Задержанный рассказал, что действовал по заданию соотечественника, который тоже проживает в Литве и работает на Украину. Он поручил диверсанту забрать из тайника восемь взрывных устройств, привезти их в Бурятию и установить на цистернах железнодорожных составов.

Подрывы грузовых поездов в Северомуйском тоннеле в Бурятии произошли 29 и 30 ноября. После этого источник в украинских спецслужбах признался, что теракты были организованы СБУ.