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14:04, 7 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала готовившего теракт на БАМе

ФСБ раскрыла подготовленный Украиной теракт на Байкало-Амурской магистрали

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который готовил украинский агент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В совершении диверсии признался гражданин Белоруссии, проживающий в Литве. Он причастен к подрывам грузовых поездов в Северомуйском тоннеле в Бурятии 29 и 30 ноября.

В своих показаниях мужчина рассказал, что действовал под контролем украинских спецслужб. По указанию соотечественника 1981 года рождения он забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на своем автомобиле в Бурятию и установил на цистернах железнодорожных составов.

Теракт был направлен на разрушение критической инфраструктуры.

Подозреваемого 1971 года рождения сотрудники ФСБ взяли на территории Омской области. Проверяется его причастность к другим диверсиям.

1 декабря источник в украинских спецслужбах признался, что взрыв в Бурятии был организован Службой безопасности Украины. По его словам, взрывные устройства подорвали при движении поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле в Бурятии.

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      Любовь Ширижик
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