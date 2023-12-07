Признания украинского диверсанта в терактах на БАМе попали на видео

ФСБ: украинский агент признался в терактах на БАМе

ФСБ показала оперативное видео с признанием украинского агента в совершении терактов на БАМе. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах диверсант говорит, что его знакомый попросил привезти посылку за вознаграждение. Ему объяснили, что там магнитные мины, которые надо установить для подрыва поездов и остановки движения на БАМе. Он доехал до Северобайкальска и заложил взрывные устройства, в результате чего произошли теракты.

ФСБ сообщила о раскрытии двух диверсий, произошедших в Северомуйском тоннеле в Бурятии 29 и 30 ноября. Задержан гражданин Белоруссии, проживающий в Литве. Теракт был направлен на разрушение критической инфраструктуры.

Подозреваемого 1971 года рождения сотрудники ФСБ взяли на территории Омской области. Проверяется его причастность к другим диверсиям.