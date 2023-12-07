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14:38, 7 декабря 2023Силовые структуры

В ФСБ раскрыли детали о подготовке терактов на БАМе

ФСБ установила куратора терактов на БАМе

Фото: ОАО «РЖД» / ТАСС

Сотрудники ФСБ раскрыли теракт на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), подготовленный украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.

Задержанный гражданин Белоруссии рассказал, что действовал по заданию соотечественника, который проживает в Литве и работает на Украину. Он поручил диверсанту забрать из тайника восемь взрывных устройств, привезти их в Бурятию и установить на цистернах железнодорожных составов.

Ранее сообщалось о задержании мужчины. Силовики взяли его на территории Омской области. Проверяется его причастность к другим диверсиям.

30 ноября стало известно, что в Бурятии из-за взрыва двух цистерн с топливом загорелся грузовой поезд в Северомуйском тоннеле. На следующий день источник в украинских спецслужбах признался, что взрыв был организован СБУ.

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      Илона Палей
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