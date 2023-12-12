Джулия Фокс вышла на прогулку с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера

Американская модель и актриса Джулия Фокс вышла на прогулку в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость была замечена в черно-песочных джинсах с низкой посадкой и с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера. Кроме того, манекенщица надела очки с прозрачными линзами и оверсайз-куртку в тон нижней части наряда. Также она взяла с собой небольшую кожаную сумку коричневого цвета.

При этом на размещенных кадрах видно, что в макияже звезда решила сделать акцент на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду с эффектом сияния. Она распустила волосы и уложила их в небрежные локоны.

В ноябре Джулия Фокс снялась в откровенном образе для модного ретейлера Ssense. Для новогодней съемки манекенщица примерила прозрачный бюстгальтер и черную юбку с крупным бантом. Ее внешний вид дополнили черные сетчатые перчатки выше локтя и обмотанная вокруг нее гирлянда.