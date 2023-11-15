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08:01, 15 ноября 2023Ценности

Джулия Фокс примерила прозрачный бюстгальтер для новогодней съемки

Фото: @ssense

Американская модель и актриса Джулия Фокс снялась в откровенном образе для модного ретейлера Ssense. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) платформы.

Для новогодней съемки 33-летняя манекенщица примерила прозрачный бюстгальтер и черную юбку с крупным бантом. Ее внешний вид дополнили черные сетчатые перчатки выше локтя и обмотанная вокруг нее гирлянда.

Поклонники оценили данную фотосессию и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Джулия — драгоценный подарок под елкой», «Потрясающие кадры», «Она определенно новая Мэрилин Монро», «Какая красотка», «Наше новогоднее желание — Джулия Фокс», — высказывались они.

Ранее Джулия Фокс снялась топлес для британской версии журнала Cosmopolitan и выступила против объективации женских тел. Манекенщица предстала перед камерой в нюдовых лосинах, перчатках до локтей с черным принтом и бейсболке. При этом она сидела на корточках и прикрывала коленями обнаженную грудь.

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      Мария Винар
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