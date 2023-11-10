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11:47, 10 ноября 2023Ценности

Джулия Фокс снялась топлес и выступила против объективации женских тел

Фото: Marcus Cooper / журнал Cosmopolitan

Американская модель и актриса Джулия Фокс снялась топлес для британской версии журнала Cosmopolitan и выступила против объективации женских тел. Соответствующий материал появился на сайте издания.

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в нюдовых лосинах, перчатках до локтей с черным принтом и бейсболке. При этом она сидела на корточках и прикрывала коленями обнаженную грудь. Кроме того, звезда позировала в трусах, сапогах до бедер и с лентой на бюсте, а также в стрингах и кожаной портупее.

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При этом она высказалась о проблемах восприятия женской внешности. «Женские тела должны восхваляться, а не рассматриваться просто как сексуальные объекты. Любой, кто злится на меня за то, что я показываю тело, навешивает на меня этот ярлык сексуального объекта. Но я — это нечто большее, и секс — последнее, что я делаю со своим телом. Я горжусь им», — заявила героиня материала.

Ранее в ноябре Джулия Фокс снялась в откровенных образах для журнала Rollacoaster. На размещенных кадрах 33-летняя манекенщица предстала в наряде из черной сетки и в бюстгальтере, чашки которого выполнены в виде прикрывающих соски цветов. Потом она позировала без нижнего белья в платье длины макси из металлических деталей.

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      Алина Гостева
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