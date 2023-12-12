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17:09, 12 декабря 2023Мир

Финляндия значительно увеличит производство боеприпасов

Минобороны Финляндии увеличит в два раза мощности по производству боеприпасов

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министерство обороны Финляндии решило значительно увеличить мощности по производству боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

Решение было принято главой Минобороны страны Антти Хяккяненом 12 декабря.

«Решение министра позволяет увеличить производственные мощности более чем в два раза по сравнению с нынешним уровнем», — говорится в сообщении ведомства.

Как утверждается, министерство обороны инвестирует около 24 миллионов евро (2,3 миллиарда рублей) в увеличение производства тяжелых боеприпасов. В общей сложности инвестиции оборонного ведомства и промышленности составляют около 120 миллионов евро (11,6 миллиарда рублей).

5 декабря в интервью финским СМИ Хяккянен сообщил, что Финляндия начнет производство артиллерийских снарядов для Украины.

Ранее высокопоставленный представитель Европейского союза (ЕС) сообщил, что объединение поставило Украине только треть боеприпасов из обещанного миллиона из-за проблем с производством. Заявление было сделано в преддверии встречи глав МИД стран ЕС 11 декабря.

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      Юрий Леонов
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