Главврач российской больницы сломал мужчине челюсть

В Тюменской области главврач больницы сломал мужчине челюсть

В Тюменской области главный врач больницы № 12 в Заводоуковске сломал челюсть мужчине, друг которого потерял ребенка. Об этом сообщает 72.ru.

Младенца не смогли спасти врачи — родственники ребенка были уверены, что медики неправильно приняли роды, в результате чего новорожденному было нечем дышать. По их утверждению, мать младенца отказывались выпускать из больницы до тех пор, пока она не откажется от претензий к медикам.

«Александр [отец ребенка] зашел в кабинет к врачу и ударил ладонями по столу. Был на эмоциях, он спрашивал: "Почему жену так долго не выписывают?" Николай [главврач] соскочил со своего места и оттолкнул Александра. Саша к нему обратно подошел. В этот момент я встал между ними и развел руками, говорю: "Мужики, не моросите". В этот момент главврач нанес мне удар в челюсть, она сломалась. Помощь мне не оказали», — вспоминает пострадавший, который написал заявление в полицию.

В кабинете, где случился конфликт, не было камер видеонаблюдения, из-за чего пострадавшему сложно доказать вину врача. Впоследствии, по рассказу мужчины, ему на телефон пришло сообщение от друга главного врача с просьбой забрать заявление у правоохранителей.

Сам врач, напротив, утверждает, что первым на него напал посетитель, которые несколько раз его ударил, на что ему пришлось ответить. Однако россиянин не предоставил справку о телесных повреждениях. Правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела в отношении врача, его действия расценили как самооборону.

Ранее женщина, которая проходила лечение в городской клинической больнице № 4 в Пермском крае, обвинила сотрудников реанимации в домогательствах. Людмила оказалась в реанимации после того, как ей провели операцию из-за обострения панкреатита.