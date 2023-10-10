Россиянка обвинила в домогательствах сотрудников реанимации

В Пермском крае женщина обвинила в домогательствах сотрудников реанимации

Женщина, которая проходила лечение в городской клинической больнице №4 в Пермском крае, обвинила сотрудников реанимации в домогательствах. Ее слова приводит 59.ru.

Людмила оказалась в реанимации после того, как ей провели операцию из-за обострения панкреатита. Когда пациентка пришла в себя, она была на аппарате ИВЛ и с дренажем в животе. По словам россиянки, она не могла говорить и двигаться, но находилась в сознании.

Тогда к ней в палату, по ее утверждению, зашли два молодых сотрудника в возрасте около 22-25 лет в медицинских костюмах и масках. Один из пришедших в палату людей обратился к напарнику со словами «Смотри, молоденькая поступила. Трахнем ее сегодня?», на что второй согласился.

«И один, который пошел ко мне, был со специфическим акцентом — я его по голосу узнаю. Он открыл одеяло, посмотрел и сказал: "Фу, у нее месячные", — это я дословно говорю. Они ушли, но у меня сердцебиение, представляете, как подпрыгнуло! А я ничего сделать не могу!» — вспоминает женщина.

Она подчеркивает, что точные должности пришедших к ней мужчин ей неизвестны, однако они, возможно, могли быть санитарами или медбратьями. Эти люди не ухаживали за ней как за пациенткой, а просто заходили в палату. Россиянка предполагает, что ее обидчики могли не знать, что она находится в сознании, так как в палате было темно — горела всего одна лампа.

Когда на соседнюю больничную койку положили пожилую пациентку, которой нужно было сделать гемодиализ, женщина успокоилась, так как в палату пришло много врачей. Но когда пенсионерке сделали процедуру, большинство медиков покинуло реанимацию и двое неизвестных в белых халатах снова зашли в помещение.

На улице было уже довольно темно, приходит этот с акцентом и открывает одеяло, мою ногу приподнимает и мне свою руку туда. Бабуля как заорет: "Отстань от девки! Ты что творишь? Ты даже не врач! Пошел отсюда, не то я буду орать". Он ответил: "Будешь орать — диализ достану, и ты помрешь в течение суток" пациентка городской больницы Людмила

По словам женщины, реакция пожилой женщины напугала пришедшего сотрудника реанимации, из-за чего он ушел. Впоследствии мужчина заходил в палату несколько раз, но пенсионерка начинала кричать и грозилась позвать персонал больницы.

Россиянка допускает, что в больнице ее могли изнасиловать. Один раз утром она проснулась с синяками на руках и лужей на кровате, так как трубочка от катетера оказалась оторвана. Женщина сомневается, что могла двигаться во сне так активно, так как ее ноги и руки были жестко зафиксированы.

Женщина обратилась в прокуратуру и написала заявление в отделение следственного комитета. В Минздраве российского региона комментировать ситуацию отказались, главврач медицинского учреждения сообщил, что проверка в больнице начнется после того, как к полиции обратится администрация больницы.

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