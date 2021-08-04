Россиянка обвинила врача в сексуальных домогательствах во время УЗИ

В Новосибирске женщина обвинила 60-летнего врача в сексуальных домогательствах, когда тот делал ей УЗИ матки. Об этом стало известно NGS.ru.

Как рассказала россиянка, она пришла на УЗИ брюшной полости, но медик никаких заболеваний не обнаружил — он предложил пациентке пройти дополнительное ультразвуковое исследование по гинекологии. По словам девушки, она пришла на повторный прием рано утром.

«Я пришла в назначенное время, поликлиника только открылась, медсестры в кабинете не было. Такая приглушенная обстановка, кушетка застелена простынкой. Предложил лечь на кушетку и сказал: "У нас сегодня утро добрых дел, и я вам сделаю еще УЗИ молочных желез"», — рассказала россиянка.

Она добавила, что мужчина попросил ее полностью раздеться и якобы подарил ей розу из-за того, что пришлось назначить ранний прием. Кроме того, он сказал положить ногу ему на плечо — женщина отказалась и держала ее на весу.

По словам россиянки, она хотела вытереть гель от узи сама, однако врач взял салфетки и начал вытирать ей грудь. Он также спросил, можно ли поцеловать женщину — она отказалась. В конце приема врач якобы заявил, что, если бы россиянка разрешила ему поцеловать себя, то услуги медика были бы бесплатными.

Девушка уже написала заявление в полицию.

Врач подтвердил, что делал УЗИ матки и молочных желез россиянке. Однако он отрицает обвинения в сексуальных домогательствах. «Зачем мне нужна вся эта ситуация?! Я женат, я отец и дед. Я просто работал, просто смотрел», — заявил медик.

Ранее россияне признали массовый характер сексуальных домогательств. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 73 процента жителей России считают важной проблему насилия в отношении женщин, а 36 процентов считают, что их права ущемляются.