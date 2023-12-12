Президенты Эстонии, Латвии и Литвы считают возможной победу Украины в конфликте

Главы стран Балтии сочли возможной победу Украины в конфликте, признав, что противостояние будет затяжным. Президенты Латвии и Литвы Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа прибыли в Таллин по приглашению лидера Эстонии Алара Кариса, передает портал государственного телерадиовещания ERR.

Политики обсудили угрозы своим государствам в свете ситуации на Украине. Они признали, что Россия умеет учиться на своих ошибках и может вовремя собраться с силами, этот факт не стоит недооценивать.

Карис заявил, что победа российских военных «несет угрозу» всему западному миру, о чем следует напомнить западным партнерам.

Ринкевич отметил, что Россия подстраивает свои ресурсы и экономику для более эффективного конфликта, стратегия Москвы выстроена на длительный период.

Ранее агентство Reuters сообщило, что более ста чиновников стран Европейского союза (ЕС) во вторник, 12 декабря, планируют направить Конгрессу США письмо с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь Украине.

