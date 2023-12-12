Байден признался в сионизме на праздновании Хануки

Байден в обращении в честь Хануки рассказал о своей принадлежности к сионистам

Президент США Джо Байден рассказал о своей принадлежности к сионистам в обращении в честь иудейского праздника Ханука. Видео опубликовано на Youtube-канале Белого дома.

В ходе обращения Байден вспомнил, что подвергся 35 лет назад критике республиканцев из южных штатов за признание в поддержке сионизма. Он подчеркнул важность борьбы с антисемитизмом, в том числе внутри США.

«Необязательно быть евреем, чтобы быть сионистом, а я сионист», — процитировал самого себя президент.

Ранее Байден заявил, что его отец пережил атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. В действительности он рассказывал историю о человеке, потерявшем сына в ходе нападения, и по ошибке назвал его своим отцом.