Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 12 декабря 2023Мир

Байден признался в сионизме на праздновании Хануки

Байден в обращении в честь Хануки рассказал о своей принадлежности к сионистам

Фото: Bonnie Cash-Pool / Getty Images

Президент США Джо Байден рассказал о своей принадлежности к сионистам в обращении в честь иудейского праздника Ханука. Видео опубликовано на Youtube-канале Белого дома.

В ходе обращения Байден вспомнил, что подвергся 35 лет назад критике республиканцев из южных штатов за признание в поддержке сионизма. Он подчеркнул важность борьбы с антисемитизмом, в том числе внутри США.

«Необязательно быть евреем, чтобы быть сионистом, а я сионист», — процитировал самого себя президент.

Ранее Байден заявил, что его отец пережил атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. В действительности он рассказывал историю о человеке, потерявшем сына в ходе нападения, и по ошибке назвал его своим отцом.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины. Скандал закончился увольнениями

      Названы главные инфлюэнсеры года в России

      У крупнейшего мобильного оператора Украины начались обыски

      Названо число способных купить жилье в России

      Евросоюз разработал схему передачи замороженных активов России Украине

      Названы условия конфискации имущества у нарушителей ПДД

      Россияне расхотели покупать квартиры на вторичном рынке

      В США рассказали о самом эффективном российском истребителе

      Украинку осудили на пять лет за обеспечение деятельности батальона «Айдар»

      В США негативно оценили военные возможности Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости