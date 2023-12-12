В российской школе уволили пожаловавшуюся на холод повариху
В школе №3 в Заволжье Нижегородской области уволили повариху, которая пожаловалась в соцсетях на холод в здании образовательного учреждения. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.
По информации издания, россиянка написала, что не может работать при двух градусах тепла. Она готовила детям четыре года, однако этой зимой стало невыносимо холодно: деревянные старые окна, нет вытяжек, а из крана течет ледяная вода.
Руководство школы объявило, что ремонт ожидается, но его сроки неизвестны. После поста жительницы Заволжья в школу нагрянула комиссия, а потом женщину уволили. Кто сейчас кормит детей, неясно — минимум двое из трех сотрудников экс-поварихи ушли за ней. Одна также слегла по болезни.
Директор школы отказалась комментировать произошедшее и лишь подчеркнула, что «у них все хорошо».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд оштрафовал учительницу школы-интерната, выложившую в интернет фотографию одного из учеников.