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10:54, 12 декабря 2023Россия

В российской школе уволили пожаловавшуюся на холод повариху

В школе №3 в Заволжье уволили повариху, которая пожаловалась на холод в здании

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В школе №3 в Заволжье Нижегородской области уволили повариху, которая пожаловалась в соцсетях на холод в здании образовательного учреждения. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По информации издания, россиянка написала, что не может работать при двух градусах тепла. Она готовила детям четыре года, однако этой зимой стало невыносимо холодно: деревянные старые окна, нет вытяжек, а из крана течет ледяная вода.

Руководство школы объявило, что ремонт ожидается, но его сроки неизвестны. После поста жительницы Заволжья в школу нагрянула комиссия, а потом женщину уволили. Кто сейчас кормит детей, неясно — минимум двое из трех сотрудников экс-поварихи ушли за ней. Одна также слегла по болезни.

Директор школы отказалась комментировать произошедшее и лишь подчеркнула, что «у них все хорошо».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд оштрафовал учительницу школы-интерната, выложившую в интернет фотографию одного из учеников.

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      Анна Щербакова
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