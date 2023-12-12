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22:38, 12 декабря 2023Мир

Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в Газе

WSJ: израильские военные закачивают морскую воду в туннели ХАМАС в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defence Forces / Reuters

Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица США.

Как считают военные Израиля, данную сеть туннелей используют боевики палестинского исламистского движения ХАМАС. Уточняется, что операция по затоплению туннелей может занять несколько недель. По данным WSJ, это является одним из методов, направленных на разрушение инфраструктуры ХАМАС.

В понедельник, 11 декабря, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что северная часть Газы находится на «переломном этапе». По его словам, оплоты ХАМАС находятся «на грани краха».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не допустить, чтобы ХАМАС или ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») управляли сектором Газа.

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      Марина Совина
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