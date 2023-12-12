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18:50, 12 декабря 2023Мир

Нетаньяху пообещал не допустить власти ХАМАС в секторе Газа

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал не допустить власти ХАМАС или ФАТХ в Газе

Фото: Fadi Shana / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не допустить, чтобы ХАМАС или ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») управляли сектором Газа. Его цитирует РИА Новости.

Политик сказал, что не даст Израилю повторить ошибку Осло. «Я не допущу, чтобы после огромных жертв среди наших граждан и солдат мы допустили, чтобы в секторе Газа были те, кто воспитывает терроризм, поддерживает терроризм, финансирует терроризм. Газа не будет ни Хамастаном, ни Фатхастаном», — заявил премьер.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в секторе Газа растет недовольство местных жителей руководством ХАМАС на фоне продолжающейся военной операции Израиля. В пример приводились публикации жителей Газы и телефонные интервью, в которых палестинцы обвиняют руководство движения в катастрофической гуманитарной ситуации на территории.

Президент США Джо Байден между тем обещал Израилю военную помощь до полного уничтожения ХАМАС. Вашингтон продолжит работать над освобождением заложников, удерживаемых в Газе, и над отправкой гумпомощи указал он.

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      Алина Гончарова
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