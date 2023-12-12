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15:54, 12 декабря 2023Мир

Стало известно о недовольстве руководством ХАМАС в секторе Газа

Bloomberg: в секторе Газа растет недовольство руководством ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В секторе Газа растет недовольство местных жителей руководством палестинского радикального движения ХАМАС на фоне продолжающейся военной операции Израиля. Об этом стало известно Bloomberg.

В качестве примера недовольства журналисты приводят опубликованное видео с участием мужчины, представившегося как бывший министр коммуникаций и строительства в правительстве ХАМАС Юсеф Махмуд Хамад аль-Манси. Он прокомментировал видео лидера организации Яхьи Синвара с обвинениями Израиля в разрушениях в секторе Газа и заявил, что на самом деле ответственным является Синвар.

Также издание приводит публикации жителей Газы и телефонные интервью, в которых палестинцы обвиняют руководство движения в катастрофической гуманитарной ситуации на территории.

Ранее президент США Джо Байден пообещал Израилю военную помощь до полного уничтожения ХАМАС. Он также сообщил, что Вашингтон продолжит работать над освобождением заложников, удерживаемых в Газе.

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      Юрий Леонов
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