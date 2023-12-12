Известная российская журналистка высказалась об эмиграции

Известная российская журналистка и блогерша Лиза Лазерсон заявила, что не готова уезжать из России. Об этом она рассказала в интервью для канала «Влобушкинъ», доступном на YouTube.

Лазерсон отметила, что не хочет переезжать в другую страну в первую очередь потому, что в России живет вся ее семья. Во-вторых, по словам Лазерсон, ей не поступало никаких предложений о работе за границей. «Я не очень понимаю, на каких основаниях и как вообще предлагается людям уезжать. Чтобы что? Мести полы?» — задалась вопросом она.

В октябре Лазерсон отстранили от эфиров программы «Живой гвоздь», над которой работал журналист, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов) и другие экс-сотрудники радиостанции. Во время стрима журналистка рассказала анекдот про еврейских младенцев.