Рассказавшую Венедиктову анекдот про евреев ведущую отстранили от эфиров

Венедиктов сообщил, что отстранил журналистку Лазерсон от ведения эфиров

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов) отстранил от ведения эфиров на YouTube-канале «Живой гвоздь» журналистку и блогершу Лизу Лазерсон, которая ранее рассказала анекдот про еврейских младенцев. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Telegram.

«После встречи с Лизой Лазерсон принял решение — Лиза отстранена от эфиров "Эха"/"Живого гвоздя" на два месяца (практически до конца года)», — сообщил Венедиктов.

Лазерсон, в свою очередь, попросила прощения за анекдот у тех, кого он мог обидеть, и отметила, что рассказала его по просьбе зрителя и в присутствии самого Венедиктова. Также она напомнила, что трансляция была посвящена сбору пожертвований для канала, и подписчик, попросивший шутку, заплатил. Лазерсон также заявила, что не вернется на «Живой гвоздь» через два месяца.

Анекдот, из-за которого Лазерсон отстранили от эфира, прозвучал 21 октября во время прямой трансляции на YouTube-канале «Живой гвоздь».

В августе стало известно, что холдинг «Газпром-медиа» решил ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы». Радиостанция и сайт были ликвидированы советом директоров в марте 2022 года. Это случилось после того, как Генеральная прокуратура выдвинула требование ограничить доступ к «Эху Москвы». Требование объяснялось тем, что медиа распространяло неправдивую информацию о действиях российских военных во время спецоперации на Украине.