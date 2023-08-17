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15:34, 17 августа 2023Интернет и СМИ

«Газпром-медиа» решил полностью ликвидировать «Эхо Москвы»

Холдинг «Газпром-медиа» решил ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Холдинг «Газпром-медиа» решил полностью ликвидировать «Эхо Москвы». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что холдинг посчитал целесообразным ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы» — юрлицо одноименной радиостанции, которая прекратила деятельность в марте 2022 года. Как заявили в пресс-службе «Газпром-медиа», юрлицо генерирует исключительно убытки.

8 августа стало известно, что медиагруппа «Россия сегодня» подала заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Уточнялось, что это было сделано в связи с окончанием регистрации товарного знака у владельца. После этого бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов) в своем Telegram-канале сообщил, что представители «Газпром-медиа» проголосовали против продления права «Эха Москвы» на товарный знак.

Радиостанция «Эхо Москвы» и ее сайт были ликвидированы советом директоров в марте 2022 года. Такая мера последовала после того, как Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы», заявив, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

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    Евгения Наумова
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