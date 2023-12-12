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15:16, 12 декабря 2023Бывший СССР

Крупнейший мобильный оператор Украины раскрыл причину масштабного сбоя в работе

Украинский оператор «Киевстар» назвал хакерскую атаку причиной сбоя в работе

Фото: Unsplash

Крупнейший мобильный оператор Украины, «Киевстар», назвал причиной масштабного сбоя в работе хакерскую атаку. Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте организации в X (бывший Twitter).

Компания сообщила, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы. К разрешению ситуации привлечены работники правоохранительных органов и специальных государственных служб. Представители компании пообещали предоставить компенсацию всем абонентам, которые не имели связи.

Параллельно с этим сбои в работе сети появились и у другого украинского оператора — компании Vodafone. Представители организации назвали причиной этого всплеск активности из-за падения сетей «Киевстара».

Также о массированной DDoS-атаке на украинский мобильный банк Monobank в своем Telegram-канале сообщил сооснователь компании Олег Гороховский.

О сбое в работе крупнейшего мобильного оператора на Украине стало известно ранее 12 декабря. Об отсутствии связи и домашнего интернета рассказали жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других населенных пунктов.

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      Александр Курбатов
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