Стало известно о сбое в работе мобильного оператора на Украине

Жители Украины пожаловались на сбои в работе местного мобильного оператора

Жители Украины пожаловались в социальных сетях на масштабный сбой в работе местного мобильного оператора «Киевстар». На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По данным издания, об отсутствии связи и домашнего интернета рассказали жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других населенных пунктов. «Сегодня произошел технический сбой в нашей сети, в результате которого могут быть недоступные услуги связи и доступ к интернету в частях абонентской базы», — подтвердила сообщения СМИ пресс-служба компании в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В «Киевстар» добавили, что специалисты работают над решением проблемы. Компания также посоветовала абонентам воспользоваться сервисом «национальный роуминг».