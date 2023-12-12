Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:25, 12 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о сбое в работе мобильного оператора на Украине

Жители Украины пожаловались на сбои в работе местного мобильного оператора

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Жители Украины пожаловались в социальных сетях на масштабный сбой в работе местного мобильного оператора «Киевстар». На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По данным издания, об отсутствии связи и домашнего интернета рассказали жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других населенных пунктов. «Сегодня произошел технический сбой в нашей сети, в результате которого могут быть недоступные услуги связи и доступ к интернету в частях абонентской базы», — подтвердила сообщения СМИ пресс-служба компании в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В «Киевстар» добавили, что специалисты работают над решением проблемы. Компания также посоветовала абонентам воспользоваться сервисом «национальный роуминг».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они должны увидеть, что это действительно бесполезно» Чешский генерал призвал к запугиванию России во избежание войны

      Анонсированы масштабные изменения в жизни россиян после Нового года

      Раскрыты детали дела готовивших нападение на здание ФСБ в Москве

      Опечатанное полицейскими изъятое пиво пропало в российской регионе

      В Москве десятки тысяч школьников подготовятся к ЕГЭ по-новому

      При пожаре в Москве пострадали семь человек

      США выразили обеспокоенность из-за возможного использования ЦАХАЛ белого фосфора

      Стало известно о сбое в работе мобильного оператора на Украине

      Представитель Захаряна рассказал о сложностях футболиста в «Реале Сосьедад»

      Глава российского региона притворился участником СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости