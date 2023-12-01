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17:15, 1 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве сообщили о найденной в российском БПЛА сим-карте украинского оператора

Спикер ВВС Украины Игнат: в российском БПЛА нашли сим-карту оператора «Киевстар»

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине в одном из российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили сим-карту мобильного оператора «Киевстар». Об этом сообщил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает «РБК-Украина».

По словам представителя ВВС, украинские специалисты уже изучают, как найденная сим-карта оказалась в беспилотнике и зачем она была нужна. В частности, в Киеве рассчитывают узнать, зачем БПЛА потребовался выход в интернет.

«Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами? Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы», — заявил Игнат.

Спикер Воздушных сил также указал на то, что Российская армия совершенствует свое вооружение, в том числе для лучшей маскировки российские дроны начали красить в черный цвет.

О возможной национализации крупнейшего мобильного оператора Украины «Киевстар» стало известно 20 ноября, это подтвердили в офисе президента Зеленского. После этого вошедший в совет директоров компании бывший госсекретарь США Майк Помпео предостерег правительство страны от данного шага.

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      Александр Курбатов
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