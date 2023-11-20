Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:02, 20 ноября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского допустили конфискацию крупного мобильного оператора Украины

Замглавы офиса Зеленского Шурма допустил конфискацию оператора «Киевстар»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил о высокой вероятности принятия санкций в отношении одного из крупнейших мобильных операторов страны «Киевстар». Его слова приводит «Экономическая правда».

Помимо санкций, есть вероятность и конфискации компании. Шурма добавил, что ситуацию с правовой точки зрения изучают соответствующие службы и юристы.

Ранее в совет директоров «Киевстара» вошел бывший госсекретарь США Майк Помпео. Он занял место независимого неисполнительного директора совета директоров.

В октябре Министерство юстиции Украины стало готовить иск об изъятии в пользу государства доли российского бизнесмена Михаила Фридмана в операторе «Киевстар».

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

      Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

      Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

      Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

      В США назвали условие переговоров России и Украины

      Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

      В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

      Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости