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19:33, 10 октября 2023Бывший СССР

На Украине захотели изъять долю Фридмана в «Киевстар»

Минюст Украины подаст иск об изъятии доли бизнесмена Фридмана в «Киевстар»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Министерство юстиций Украины занимается подготовкой иска в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) об изъятии доли в пользу государства российского бизнесмена Михаила Фридмана в мобильном операторе «Киевстар». Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на высокопоставленный источник в Минюсте.

«Анализируем, какая доля в предприятии подлежит взысканию в доход государства», — сказал собеседник издания. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин уточнил, что если суд удовлетворит иск, то активы передадут Фонду госимущества и выставят на конкурс по поиску управляющего.

6 октября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что все украинские активы предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 17 миллиардов гривен (свыше 463 миллионов долларов) были арестованы судом.

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    Кристина Есикова
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