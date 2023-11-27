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18:14, 27 ноября 2023Бывший СССР

Вошедший в украинский бизнес бывший госсекретарь США испугался национализации

Экс-госсекретарь США Помпео предостерег Украину от национализации «Киевстара»
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео, недавно вошедший в украинский бизнес, испугался национализации крупнейшего мобильного оператора страны «Киевстар». В этой связи он предостерег киевские власти от передачи оператора государству, пишет издание Kyiv Post.

По словам экс-госсекретаря Соединенных Штатов, ранее назначенного независимым неисполнительным директором совета директоров компании, национализация «Киевстара» может стать очень большой ошибкой для украинского народа. Помпео уточнил, что в таком случае инвесторы увидят незащищенность частного капитала, а также отсутствие в стране основных прав собственности и верховенства закона.

Активы компании были арестованы по решению украинского суда в октябре 2023 года из-за связи с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым.

После этого стало известно, что министерство юстиции Украины готовит иск в Высший антикоррупционный суд о национализации доли российского бизнесмена Михаила Фридмана в мобильном операторе «Киевстар». Кроме того, вероятность передачи компании в пользу государства подтвердил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

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      Александр Курбатов
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