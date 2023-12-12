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06:00, 13 декабря 2023Среда обитания

Назван покупатель самого дорогого особняка в Лондоне

FT: самый дорогой особняк в Лондоне приобрел индиец
Адар Пунавалла

Адар Пунавалла. Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Самый дорогой особняк в Лондоне приобрел индийский миллиардер Адар Пунавалла. Об этом пишет Financial Times (FT).

Стоимость сделки приближается к 138 миллионам фунтов стерлингов (15,8 миллиарда рублей). Особняк Аберконуэй Хаус расположен в районе Мейфэр неподалеку от Гайд-парка. Здание построено в 20-х годах прошлого века и занимает 2,3 тысячи квадратных метров. Будущей владелицей поместья могла стать и дочь покойного миллиардера Яна Кульчика, богатейшего человека Польши. По сведениям источников, близких к семье Пунавалла, он не планирует переезжать в Великобританию на постоянное место жительства.

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«Вакцинный принц» Адар Пунавалла с 2011 года возглавляет Институт сыворотки крови Индии — крупнейшего в мире производителя вакцин. Именно здесь были изготовлены сотни миллионов доз вакцины Oxford-AstraZeneca. В 2021 году Пунавалла выделил Оксфордскому университету 50 миллионов фунтов стерлингов на строительство исследовательского корпуса своей компании.

Ранее стало известно, что основатель Amazon Джефф Безос тайно купил еще четыре особняка общей стоимостью 45 миллионов долларов. В придачу к самому дорогому из них он получил 300 футов береговой линии.

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      Виктория Клабукова
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