Основатель Amazon Джефф Безос тайно купил еще четыре особняка

Основатель Amazon Джефф Безос приобрел еще четыре особняка втайне от журналистов. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные налоговой службы.

Общая стоимость обнаруженной недвижимости миллиардера составляет 45 миллионов долларов. Один особняк стоил 37,5 миллиона долларов. В придачу к дому миллиардер получил 300 футов береговой линии. На крыше расположена палуба с камином, а главное здание соединено с гостевым домиком стеклянным мостом. Ценник на другие поместья Безоса варьируется от 3,3 миллиона до 1,8 миллиона долларов. В этих домах проживают сотрудники охраны миллиардера и его личный шеф-повар, рассказали местные жители. Один особняк сейчас выставлен на продажу: за дом с четырьмя спальнями бизнесмен просит 4,4 миллиона долларов.

Дома были куплены в 2019 году и располагаются в престижном районе Сиэтла Хантс-Пойнт. Его население — всего 400 человек. Помимо Безоса, жильем здесь обзавелись экс-руководитель корпорации MIcrosoft Стив Балмер, семья основателя американской сети универмагов Nordstrom и бывший гендиректор популярного супермаркета Costco Джеймс Синегал.

В Сиэтле Безос также владеет поместьем на берегу озера Вашингтон, купленным им в 2010 году за 45 миллионов долларов. Оно примыкает к другому его особняку, за который в 1998 году бизнесмен отдал 10 миллионов долларов. Неподалеку от него живет еще один миллиардер — основатель Microsoft Билл Гейтс. Новые дома Безоса находятся в полутора километрах от этого комплекса. Стоимость всей недвижимости основателя Amazon в штате Вашингтон, по оценкам риелторов, может достигать 190 миллионов долларов.

Ранее стало известно о покупке Безосом двух особняков в так называемом «бункере для миллиардеров». Помимо поместий на острове Индиан-Крик и в Вашингтоне, Безос владеет недвижимостью в Беверли-Хиллз и на гавайском острове Мауи. Кроме того, Безосу принадлежит одна из самых дорогих суперъяхт в мире — Koru. Ее строительство обошлось примерно в полмиллиарда долларов (48,5 миллиарда рублей). По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса составляет около 156 миллиардов долларов.