Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:21, 13 октября 2023Среда обитания

Джефф Безос начал скупать дома в «бункере для миллиардеров»

Основатель Amazon Джефф Безос приобрел еще один дом в «бункере для миллиардеров»
Джефф Безос

Джефф Безос. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Основатель Amazon Джефф Безос начал скупать дома на острове Индиан Крик во Флориде, который известен как «бункер для миллиардеров». За новый особняк бизнесмен отдал 79 миллионов долларов (7,7 миллиарда рублей), пишет Bloomberg.

Безос приобрел его по соседству с другим своим особняком, купленным пять месяцев назад. Теперь миллиардер владеет участком общей площадью около 7,3 тысячи квадратных метров. Дом возведен в 2000 году и занимает 1770 квадратных метров. В нем семь спален, библиотека, домашний кинотеатр, винный погреб и бассейн.

Материалы по теме:
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов. Как им это удается?
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов.Как им это удается?
13 февраля 2023
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал. Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал.Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
21 июня 2023

Безос смог сэкономить на покупке этого поместья около шести миллионов долларов (580 миллионов рублей), признаются собеседники издания. Они же добавляют, что это, вероятно, не последняя покупка основателя онлайн-ретейлера Amazon на острове. Среди владельцев недвижимости в так называемом «бункере для миллиардеров» — инвестор-активист Карл Икан, игрок в американский футбол Том Брэди и певец Хулио Иглесиас, а также владелец газеты New York Observer Джаред Кушнер и дочь экс-президента Иванка Трамп. Всего на острове насчитывается около 40 резиденций.

Помимо особняков на острове Индиан-Крик, Безос владеет недвижимостью в Вашингтоне, Беверли-Хиллз и на гавайском острове Мауи. Кроме того, Безосу принадлежит одна из самых дорогих суперъяхт в мире — Koru. Ее строительство обошлось примерно в полмиллиарда долларов (48,5 миллиарда рублей). По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса составляет около 156 миллиардов долларов.

Ранее бывшая супруга Безоса Маккензи Скотт отдала два поместья на благотворительность. Общая стоимость недвижимости составила 55 миллионов долларов (5,3 миллиарда рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    В Госдуме объяснили призыв США нарастить ядерный арсенал

    Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

    ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

    Путин рассказал о продажах оружия Украиной

    Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

    Оценена угроза для КНДР от захода в порт Южной Кореи американского авианосца

    Александр Васильев назвал самую стильную женщину в России

    Экс-редактор Первого канала Овсянникова опровергла слухи об отравлении

    Подмосковные врачи «залатали» мужчине сердце с гнойным воспалением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости