Джефф Безос начал скупать дома в «бункере для миллиардеров»

Основатель Amazon Джефф Безос приобрел еще один дом в «бункере для миллиардеров»

Основатель Amazon Джефф Безос начал скупать дома на острове Индиан Крик во Флориде, который известен как «бункер для миллиардеров». За новый особняк бизнесмен отдал 79 миллионов долларов (7,7 миллиарда рублей), пишет Bloomberg.

Безос приобрел его по соседству с другим своим особняком, купленным пять месяцев назад. Теперь миллиардер владеет участком общей площадью около 7,3 тысячи квадратных метров. Дом возведен в 2000 году и занимает 1770 квадратных метров. В нем семь спален, библиотека, домашний кинотеатр, винный погреб и бассейн.

Безос смог сэкономить на покупке этого поместья около шести миллионов долларов (580 миллионов рублей), признаются собеседники издания. Они же добавляют, что это, вероятно, не последняя покупка основателя онлайн-ретейлера Amazon на острове. Среди владельцев недвижимости в так называемом «бункере для миллиардеров» — инвестор-активист Карл Икан, игрок в американский футбол Том Брэди и певец Хулио Иглесиас, а также владелец газеты New York Observer Джаред Кушнер и дочь экс-президента Иванка Трамп. Всего на острове насчитывается около 40 резиденций.

Помимо особняков на острове Индиан-Крик, Безос владеет недвижимостью в Вашингтоне, Беверли-Хиллз и на гавайском острове Мауи. Кроме того, Безосу принадлежит одна из самых дорогих суперъяхт в мире — Koru. Ее строительство обошлось примерно в полмиллиарда долларов (48,5 миллиарда рублей). По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса составляет около 156 миллиардов долларов.

Ранее бывшая супруга Безоса Маккензи Скотт отдала два поместья на благотворительность. Общая стоимость недвижимости составила 55 миллионов долларов (5,3 миллиарда рублей).