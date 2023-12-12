Министр обороны Украины ответил на вопрос об отставке Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг отставку главкома ВСУ Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос, есть ли планы отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Его слова приводит «24 канал».

Умеров опроверг такие намерения, добавив, что подобные вопросы раскачивают ситуацию со всех сторон. «Я всегда спрашивал Валерия Федоровича [Залужного], если эти переходные вопросы относительно некоторых людей были, какие рекомендации, кого мы можем назначить. Как вы знаете, мы можем делать ротацию или переводить на отдельную должность», — отметил он.

Умеров добавил также, что часто шутит с Залужным по этому поводу, спрашивая его, «кто на этот раз увольняет тебя».

Ранее 12 декабря сообщалось, что Залужный и Умеров посетили позиции войск на восточном направлении.

