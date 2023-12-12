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20:48, 12 декабря 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины ответил на вопрос об отставке Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг отставку главкома ВСУ Залужного
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос, есть ли планы отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Его слова приводит «24 канал».

Умеров опроверг такие намерения, добавив, что подобные вопросы раскачивают ситуацию со всех сторон. «Я всегда спрашивал Валерия Федоровича [Залужного], если эти переходные вопросы относительно некоторых людей были, какие рекомендации, кого мы можем назначить. Как вы знаете, мы можем делать ротацию или переводить на отдельную должность», — отметил он.

Умеров добавил также, что часто шутит с Залужным по этому поводу, спрашивая его, «кто на этот раз увольняет тебя».

Ранее 12 декабря сообщалось, что Залужный и Умеров посетили позиции войск на восточном направлении.

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      Антон Похиляк
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