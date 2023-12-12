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19:29, 12 декабря 2023Бывший СССР

Главком ВСУ и министр обороны Украины посетили позиции войск

Залужный и Умеров посетили позиции украинских войск на восточном направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и министр обороны республики Рустем Умеров посетили позиции войск на восточном направлении. Об этом сообщает Минобороны республики в Telegram.

Отмечается, что командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией. Последние обсудили, помимо прочего, ключевые потребности украинских военных.

«Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами», — заявил министр обороны Украины.

Ранее газета The Washington Post писала, что высокопоставленные военные чиновники на Украине видят тупик в конфликте. Сообщалось, что сейчас на всех фронтах царит неопределенность, а моральный дух на Украине ослабевает.

В начале декабря стало известно, что Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов. В Вашингтоне считают, что столько снарядов не собрать во всем мире.

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      Алина Гончарова
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