Главком ВСУ и министр обороны Украины посетили позиции войск

Залужный и Умеров посетили позиции украинских войск на восточном направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и министр обороны республики Рустем Умеров посетили позиции войск на восточном направлении. Об этом сообщает Минобороны республики в Telegram.

Отмечается, что командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией. Последние обсудили, помимо прочего, ключевые потребности украинских военных.

«Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами», — заявил министр обороны Украины.

Ранее газета The Washington Post писала, что высокопоставленные военные чиновники на Украине видят тупик в конфликте. Сообщалось, что сейчас на всех фронтах царит неопределенность, а моральный дух на Украине ослабевает.

В начале декабря стало известно, что Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов. В Вашингтоне считают, что столько снарядов не собрать во всем мире.