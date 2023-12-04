Залужный запросил у США 17 миллионов снарядов для «деоккупации» Украины

Залужный попросил у главы Пентагона 17 млн снарядов для «деоккупации» Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации» Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров во время визита главы Пентагона в Киев.

«Остину озвучили потребность в 17 миллионах снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — сказал источник издания.

По его словам, главком ВСУ также пожаловался главе Пентагона на Офис президента Украины Владимира Зеленского, который «вмешивается в управление войсками». «И президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию», — отметил источник в военных кругах.

Ранее Ллойд Остин рассказал о значительном наращивании США финансирования производства снарядов. Он уточнил, что это произошло из-за больших объемов военной помощи Киеву. Глава Пентагона также заявлял, что США не допустят победы России в конфликте на Украине и нацелены помогать Киеву поставками.