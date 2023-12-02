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23:41, 2 декабря 2023Мир

США значительно нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Киева

США нарастили финансирование производства снарядов на 50% из-за нужд Украины

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал о значительном наращивании США финансирования производства снарядов. Он уточнил, что это произошло из-за больших объемов военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

«Высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство», — заявил он.

По словам главы американского оборонного ведомства, за последние пять лет инвестиции в производство боеприпасов выросли почти на 50 процентов. Остин также подчеркнул, что за время работы Джо Байдена на посту президента США производство артиллерийских боеприпасов в стране выросло в четыре раза.

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США может проголосовать по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря.

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      Марина Совина
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