США значительно нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Киева

США нарастили финансирование производства снарядов на 50% из-за нужд Украины

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал о значительном наращивании США финансирования производства снарядов. Он уточнил, что это произошло из-за больших объемов военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

«Высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство», — заявил он.

По словам главы американского оборонного ведомства, за последние пять лет инвестиции в производство боеприпасов выросли почти на 50 процентов. Остин также подчеркнул, что за время работы Джо Байдена на посту президента США производство артиллерийских боеприпасов в стране выросло в четыре раза.

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США может проголосовать по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря.