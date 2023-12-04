В Киеве увидели тупик в военном конфликте на Украине

WP: украинские военные чиновники признают, что конфликт зашел в тупик

Высокопоставленные военные чиновники на Украине видят тупик в конфликте. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

«По мере приближения зимы, когда линии фронта застывают на месте, самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начиналось с большой уверенности в успехе. При этом сейчас на всех фронтах царит неопределенность, а моральный дух на Украине ослабевает.

Ранее стало известно, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов. При этом в Вашингтоне считают, что столько снарядов не собрать во всем мире.