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16:30, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Мизулина заявила о пользе от службы Милохина в армии

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что Милохин в армии мог бы делать позитивный контент

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что блогер Даня Милохин мог бы создавать позитивный контент для российской армии, если бы отправился на срочную службу. Ее слова передает РИА Новости.

Мизулина завила, что на срочной службе Милохин мог бы принести пользу. «Если бы его призвали, это был бы очень хороший, позитивный контент для российской армии, как нам кажется», — заявила глава ЛБИ.

Она добавила, что не понимает, почему блогер покинул страну, узнав о возможном призыве в армию. «Что страшного такого? Ну отправили бы его куда-нибудь в Мурманск послужить, если бы он годен был», — заключила Мизулина.

Милохин покинул Россию в сентябре на фоне слухов о своем призыве. Блогер улетел Дубай. С предложениями отправить его в армию тогда выступили телеведущий Владимир Соловьев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко и Екатерина Мизулина.

Блогер пробыл в стране несколько дней. Незадолго до этого Милохин прилетел в Москву из Дубая. До этого он жил в США, куда он улетел осенью 2022 года.

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