На Украине назначили двух новых глав областных военных администраций

Правительство Украины назначило новых глав Донецкой и Ровенской ОВА

Правительство Украины назначило новых глав Донецкой и Ровенской областных военных администраций (ОВА). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Возглавлять администрацию на подконтрольной Киеву территории Донецкой области назначили Вадима Филашкина, а главой Ровенской ОВА стал Александр Коваль.

Ранее на Украине назначили нового заместителя министра обороны по тыловому обеспечению. Им стал полковник Виталий Половенко, который возглавлял отдел тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.