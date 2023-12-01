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19:08, 1 декабря 2023Бывший СССР

У министра обороны Украины появился новый заместитель

Кабмин Украины назначил Половенко заместителем министра обороны по вопросам тыла

Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра обороны по тыловому обеспечению. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны республики.

Решением Кабинета министров должность занял полковник Виталий Половенко. Ранее он возглавлял отдел тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Половенко является участником боевых действий и кандидатом военных наук. На новой должности он займется разработкой новых стандартов в системе продовольственного обеспечения, а также усовершенствованием системы вещевого обеспечения на фронте.

«Его опыт поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Кабинет министров Украины назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты Юрия Мироненко. До этого он командовал ударной ротой БПЛА в Запорожье.

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      Юрий Леонов
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